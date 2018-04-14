ديزني تمدد تراخيص الشركات المصرية التي تصدر منتجات تحمل علامتها التجارية

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن شركة ديزني العالمية أعلنت تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية لشركة ديزني حتى ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مصر برنامج العمل الأفضل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ويمثل برنامجا شاملا يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن الشهر الماضي، أن منظمة العمل الدولية وافقت مبدئيا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018.

وقال قابيل وقتها إن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.

وكانت شركة ديزني لاند، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر في العالم، أبلغت الحكومة المصرية، في فبراير 2017، بحظر دخول منسوجات 28 شركة مصرية إليها لتدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن أمهلت الشركة الحكومة فترة سماح حتى نهاية العام قبل الماضي.

وتمكنت الحكومة في شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، بحسب ما قاله الوزير الشهر الماضي.

وأوضح الوزير أن المرحلة الماضية شهدت تنسيقا مكثفا مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية وكان آخرها جلسة المباحثات التي عقدها مع جاي رايدر مدير عام المنظمة خلال شهر فبراير الماضي بمقر المنظمة بمدينة جنيف.

ويعد تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية.

وبحسب بيان اليوم، أشار قابيل إلى أن الترخيص الذي منحته شركة ديزني العالمية للشركات المصرية تضمن أيضا توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة وهو ما يتيح إدراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات.