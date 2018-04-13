وكالة الطاقة: التوترات التجارية قد تعزز زيادة مخزون الصين من النفط

القاهرة - وكالات:

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن تزيد الصين وتيرة مشترياتها الاستراتيجية من النفط بنحو 30% هذا العام مقارنة مع عام 2017 وإن شغف بكين بتكوين مخزون قد يتلقى دعما من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأمضت أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم السنوات الـ 15 الماضية في بناء ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه ”برنامج احتياطيات الخام الاستراتيجية الأكثر طموحا في العالم“ منذ سبعينات القرن الماضي، بحسب وكالة رويترز.

لكن وكالة الطاقة قالت إن وتيرة مشتريات الصين تراجعت بنسبة 50% العام الماضي بفعل مشكلات فنية و“انحسار الحاجة الملحة في حقبة وفرة المعروض“.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع كميات النفط المتدفق على هذه المواقع بنسبة 34.5 مليون برميل، أو ما يعادل 95 ألف برميل يوميا، خلال عام 2018 بما يعادل زيادة بنحو 28% مقارنة مع 27 مليون برميل في عام 2017.