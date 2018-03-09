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البرازيل ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد فرض أمريكا رسوما جمركية

04:20 م الجمعة 09 مارس 2018
البرازيل ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد فرض أمريكا رسوما جمركية

القاهرة- وكالات:

قالت الحكومة البرازيلية إنها ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة"، في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل حماية مصالحها بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارتا الخارجية والتجارة في بيان مشترك إن الإجراءات ستعيق بشدة الصادرات البرازيلية وإنها لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية.

 

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