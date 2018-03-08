رسمياً.. أشرف الشرقاوي رئيساً لبنك مصر إيران

كتبت - منال المصري:

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إنه تم اختيار أشرف الشرقاوي- وزير قطاع الأعمال السابق- ليكون رئيساً لبنك مصر إيران رسمياً خلفاً لرئيس البنك السابق إسماعيل حسن.

وجاءت تصريحات "طنطاوي" خلال حفل تكريم إسماعيل حسن، رئيس البنك السابق، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وهشام عزالعرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، وهشام رامز رئيس المصرف العربي الدولي ومحافظ البنك المركزي السابق، وأشرف الشرقاوي رئيس بنك مصر إيران.

وأكد طارق عامر أن تاريخ إسماعيل حسن يشهد له بالكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي خلال المراحل المختلفة التي مرت بها مصر خلال فترة الخمسينات والستينات وفترة الإصلاح الاقتصادي. يذكر أن "إسماعيل" تقلد مناصب قيادية مختلفة في بنوك عديدة.