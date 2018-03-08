وزيرة التخطيط: 400 شركة تعمل في العاصمة الجديدة وفرت 500 ألف فرصة عمل

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، إن هناك أكثر من 400 شركة مصرية تعمل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وفرت نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضافت خلال كلمتها بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية تعمل وفق خطة تشمل إقامة مجموعة من المدن تكون بها حياة كاملة، قائلة إنه "من غير المعقول أن نعيش على 7% فقط من مساحة مصر".

وأوضحت الوزيرة أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية يهدف إلى تطوير الجهاز الإداري، "كما أن الانتقال لن يكون من الناحية المكانية فقط، بل سيشمل تطوير الجهاز الإداري والعمل من خلال شق إلكتروني عالي، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن".

وقالت الوزيرة إن نقل الوزارات سيتم بناء على مجموعة من الدراسات تجريها الوزارة حاليا، وإن انتقال الوزارات سيجري على مراحل، مشيرة إلى إصرار الرئيس على توفير الخدمات والنقل والموصلات، ليكون التحرك للعاصمة بسهولة.