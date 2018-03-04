البنك الأهلي يشتري شهادة أمان للعمالة المؤقتة بالشركات التي يتعامل معها

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك بادر بشراء شهادة أمان المصريين، التي بدأ طرحها اليوم الأحد، للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التي يتعامل معها البنك، مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة، وكذلك عمال اليومية شبه الدائمين مثل العاملين في المخازن والمحفوظات الذين ليس لهم ضمان اجتماعي.

وأضاف، في بيان، أن جمعية خدمات العاملين بالبنك التي يعمل بها أكثر من ٢٨٠٠ موظف وعامل، قامت بالبدء في إصدار أعلي فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه، حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذي يخص العامل على 10 شهور، "وذلك حرصا من البنك على تأمين أسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلا لائقا وحياة كريمة ".

وقال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة.