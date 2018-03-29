البنك الأهلي يدرس مصير شهادة الـ 17% بعد قرار المركزي بخفض الفائدة

كتبت - منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، اليوم الخميس، إن البنك لا يزال يدرس مصير شهادات الادخار ذات العائد الثابت سواء الـ 17% أو15%، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وأوضح أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البنك لم يقرر حتى الآن وقف إصدار الشهادة ذات العائد 17% أو خفض الفائدة عليها، وأن "الفائدة على جميع الأوعية الادخارية ستخضع للدراسة في اجتماع لجنة الأليكو بالبنك".

وكان مصدر مسؤول في بنك مصر، قال لمصراوي، اليوم، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% مجددًا.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم وقف إصدار الشهادة بعد موافقة البنك المركزي.

وأضاف المصدر، إن البنك سيستمر في إصدار شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت 15%.

وكان بنكا مصر والأهلي قررا في منتصف الشهر الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.

وأصدر البنكان شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد.

كما أن البنكين خفضا الفائدة على شهادة الـ16% لتصبح 15% فقط ومدتها ثلاث سنوات.

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم، خفض الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

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مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة