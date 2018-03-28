أسعار الحديد والأسمنت تتراجع.. وتوقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة

كتبت- منار الرخ:

تصوير- أحمد طرانه

تراجعت أسعار مواد البناء في الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث خفضت بعض شركات الحديد أسعار منتجاتها، فضلا عن تراجع أسعار الأسمنت، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة مواد البناء، إن شركات بشاي والسويس للصلب والكو ستيل، أخطرت التجار مساء أمس بخفض أسعار منتجاتها من الحديد، كما تراجع شركات أخرى أسعارها حاليا.

وتراجع سعر طن الحديد بقيمة 100 جنيه في شركة الكو ستيل ليصل إلى 12750 جنيهًا تسليم مصنع، والسويس للصلب ليصل إلى 12775 جنيهًا، فيما خفضت شركة بشاي للصلب بقيمة 200 جنيه في الطن، ليصل إلى 12800 جنيه.

ولم تشهد أسعار الحديد في مصانع حديد عز أي تغير حيث سجلت 12790 جنيهًا للطن تسليم مصنع، وكذلك شركة المراكبي لتسجل 12650 جنيهًا، والجيوشي 12850 جنيهًا.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن باقي الشركات تدرس حاليا تعديل أسعارها بعد تراجع أسعار البليت عالميا.

وشهدت أسعار الحديد قفزات كبيرة ومتواصلة منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة ارتفاع سعر خام "البليت" والخردة عالميا، بسبب الاضطرابات التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص فرض رسوم على واردات الحديد في أمريكا.

وتجاوزت أسعار الحديد خلال الأيام الماضية مستوى 13 ألف جنيه للمستهلك، بعدما ارتفعت رسوم واردات الحديد في أمريكا.

وانخفضت أسعار الأسمنت بالأسواق، اليوم الأربعاء، بقيم مختلفة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 1150 جنيهًا للطن، مقارنة بـ 1160 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي.

كما سجل سعر أسمنت بورتلاند طرة 1150 جنيهًا للطن، مقارنة بـ 1158 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 1135 جنيهًا للطن، مقارنة بـ 1160 جنيهًا للطن، وفقا لخالد الدجوي.

وبلغ سعر العربية للأسمنت "النصر" 1130 جنيهًا للطن، مقارنة بـ 1160 جنيهًا، و"السويدي" 1150 جنيهًا مقارنة بـ 1210 جنيهات للطن، الأسبوع الماضي.

وأضاف الدجوى أن قرب تشغيل مصنع بني سويف للأسمنت السبب في خفض أسعار الأسمنت في الأسواق.

ومن المقرر افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت في بداية أبريل المقبل.

وقال الدجوي "من المتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر بعدما يعمل المصنع بكامل طاقته التشغيلية".