تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام الأسبوع
كتب- مصطفى عيد:
اختتمت مؤشرات البورصة آخر جلسات الأسبوع الجاري، اليوم الخميس، على تراجع جماعي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.48% إلى مستوى 17065 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 53 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 50.8 مليون جنيه، و2.2 مليون جنيه على التوالي.
وكانت البورصة ارتفعت بنسبة 0.19% خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 17147 نقطة، وذلك لأول مرة منذ إعلان الحكومة عن خطتها لطرح شركات مملوكة لها في البورصة مساء الأحد الماضي.
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