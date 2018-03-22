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20 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

02:22 م الخميس 22 مارس 2018
20 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

واستقر سعر كيلو البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والمكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما سجل سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والبوري بين 39 و42 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

 

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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