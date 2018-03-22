"أفريكسيم بنك": 25 مليار دولار لتطوير التجارة في أفريقيا خلال 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، في بيان اليوم الخميس، إن البنك سيضخ 25 مليار دولار، لدعم التجارة البينية الأفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021، بموجب استراتيجية التجارة الأفريقية التي أطلقت في عام 2016.

وقال بينيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، إن البنك فتح خطوط ائتمان تصل إلى 800 مليون دولار إلى 55 مصرفاً في أفريقيا من أجل تسهيل تأكيد خطابات الاعتماد دعماً للتجارة البينية الأفريقية.

وكان هدف البنك هو توسيع نطاق هذه الخطوط لتشمل 500 بنك على الأقل في جميع البلدان الأفريقية بحلول عام 2021 من أجل خفض تكلفة التمويل التجاري داخل أفريقيا بدرجة كبيرة ومواجهة القيود التي تفرضها مخاطر البلدان، بحسب اوراما.

ويعتزم أفريكسيم بنك يعتزم إطلاق منصة التجارة البينية الأفريقية التي من شأنها تسهيل عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التجارية داخل أفريقيا بالعملات الأفريقية والحد بشكل كبير من استخدام العملات الصعبة في تسوية مثل هذه التجارة.