البورصة تبدأ تعاملات الخميس على صعود جماعي للمؤشرات
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.14%، عند مستوى 17172 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01%.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 17147 نقطة، وذلك لأول مرة منذ إعلان الحكومة عن خطتها لطرح شركات مملوكة لها في البورصة مساء الأحد الماضي.
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