رئيس القابضة للنقل: تأسيس شركة مشتركة لإنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إنه سيتم تأسيس شركة مشتركة بين 3 جهات لإنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح حديقة الميريلاند، أمس، إن الثلاث جهات المساهمة في مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية كممثل لوزارة النقل.

وأضاف رئيس الشركة القابضة، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتراوح بين 450 إلى 550 مليون دولار، ولن يتم تنفيذ المشروع بتمويل ذاتي.

وقال إن الرصيف المقرر إنشاؤه سيكون متعدد الأغراض يسمح بنقل الحاويات والبضائع العامة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة أن شركة دمياط لتداول الحاويات –التابعة للقابضة- أنهت دراساتها بشأن تدعيم وتعميق الرصيف التابع لها إلى 17 متر مقارنة بـ 14.5 متر، بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار.

وقال إن 5 شركات مقاولات تتنافس حاليا لترسية عطاء تنفيذ المشروع، والذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه 18 شهرا.