مصدر: أوبر ستطعن على حكم قضائي بوقف ترخيص عملها في مصر

القاهرة- وكالات:

قال مصدر مطلع، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن أوبر تكنولوجيز، تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.

كانت محكمة القضاء الإداري، أمرت في وقت سابق اليوم، بتعليق تراخيص شركتي تطبيقات حجز سيارات الأجرة أوبر وكريم.

وقال المصدر إن أوبر لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.

