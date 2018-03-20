24 مليار دولار من البنك الأهلي لتمويل الاستيراد منذ تعويم الجنيه

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك دبر 24 مليار دولار لتمويل العمليات الاستيرادية خلال 16 شهرا منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي، أن البنك يدبر جميع الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية وليس هناك أي قوائم انتظار بالبنك.

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 بهدف القضاء على الدولرة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في عودة التدفقات من العملات الأجنبية للبنوك ومكنها من تلبية احتياجات العملاء من هذه العملات.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، على هامش انعقاد مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا، الشهر الماضي، إن التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن، تجاوزت 100 مليار دولار.

ووصلت قيمة تنازلات العملاء للبنك الأهلي عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه وحتى بداية فبراير الماضي إلى 19 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة ليحيى أبو الفتوح على هامش نفس المؤتمر.