79 مليون جنيه حصيلة البنك الزراعي من بيع شهادة "أمان" حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك باع منذ أسبوعين وحتى الآن، 43750 شهادة، من شهادات "أمان المصريين" بمبلغ 79.185 مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات .

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن البنك لديه طلبات تحت التنفيذ من الجهات والشركات تصل إلى أكثر من 76 ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبا .

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" يوم الأحد قبل الماضي تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وتستهدف هذه الشهادة العمالة المؤقتة والمسمية التي يصل عددها إلى حوالي 15 مليون عامل في مجالات مختلف، بحسب القصير.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.