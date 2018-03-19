"الدهب مش للهدايا".. عيد الأم يفشل في تنشيط ركود سوق الذهب

كتبت- دينا خالد:

في مثل هذه الأوقات من العام الماضي، كان محمد سلامة، صاحب محل مشغولات ذهبية في إمبابة يفتح أبواب متجره حتى منتصف الليل، ليتمكن من تلبية طلبات زبائنه الراغبين في شراء هدايا عيد الأم، لكن هذا العام تبدل الحال.

يجلس سلامة، وحيدا داخل محله الفارغ من الزبائن ويقول لمصراوي "كل يوم بجاوب على يجي 500 سؤال عن الأسعار، ومحدش بيشتري عكس السنين اللي فاتت.. مكناش بنلاحق من كتر الزباين".

"الذهب ما بقاش للهدايا"، بحسب سلامة، ويضيف أن الإقبال على شراء الذهب كهدية لعيد الأم تراجع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

رغم أن عيد الأم العام الماضي كان بعد تعويم الجنيه مباشرة، إلا أن الزبائن لم تكن قد استوعبت صدمة ارتفاع الأسعار بشكل كامل، بحسب سلامة.

ويضيف: "دلوقتي أسعار كل حاجة ارتفعت والناس بتفكر أكتر من مرة قبل ما تشتري هدية ممكن تكلفها ما بين 2 إلى 3 آلاف جنيه".

بينما كان سلامة، يتحدث لمصراوي، كانت هبة، تنظر "للفاترينة" أمام متجره، حيث ترغب في شراء خاتم لحماتها، كهدية لها لعيد الأم.

طلبت هبة من سلامة وزن أحد الخواتم فوجدت أن وزنه 4.5 جرام، "لأ أنا عايزه واحد لا يتعدى 3 جرامات"، بحسب قولها.

تقول هبة لمصراوي، إنها كانت تنوي شراء مُحضِر طعام (كيتشن ماشين) لكني وجدت سعره يتخطى ألفي جنيه، فقررت أن اشتري خاتم ذهب بنفس السعر.

يتدخل سلامة، في الحديث ليقول إن أغلب ما يُقبل عليه الزبائن حاليا هو الخواتم خفيفة الوزن والتي يتراوح وزنها ما بين 3 إلى 4 جرامات، فضلا عن أن الإقبال يكون على عيار 18، نظرا لأن سعره في المتناول.

وبحسب أسعار اليوم الإثنين، سجل عيار الذهب عيار 21 نحو 645 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 522 جنيها للجرام.

هذا الأمر يلحظه أيضا مصطفى الروبي، صائغ في منطقة المنيرة، ويقول لمصرواي إن الخواتم ذات الأوزان الخفيفة هي أكثر ما يقبل عليه المشترون حاليا.

ويضيف أن الإقبال هذا العام متراجع بنسبة كبيرة على المشغولات الذهبية، رغم أن سعره مماثل للعام الماضي.

"موسم عيد الأم السنة دي ممكن أطلع بـ 4 زباين في اليوم بس، فالإقبال متراجع بنسبة 70% مقارنة بالسنة إللي فاتت"، وفقا للروبي.

ويقول "حتى لو حد عايز يشتري بيكون حاطط لنفسه مبلغ معين، لا يزيد عنه، بغض النظر عن الوزن أو الذوق، وإذا لم يجد ما يناسبه يفكر في شراء شيء آخر".

ووفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب لمصراوي، فإن موسم عيد الأم، فشل في تحريك حالة الركود التي يشهدها سوق الذهب منذ تعويم الجنيه.

ويضيف أنه عادة ما كانت هذه المناسبات ترفع أسعار الذهب، نتيجة لارتفاع الطلب عليه، لكن ذلك لم يعد يحدث حاليا بسبب ارتفاع الأسعار.