"الصوت والضوء" تتجه لتنظيم الحفلات الموسيقية من أجل تعظيم إيراداتها

كتبت - شيماء حفظي:

قال سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء، إن شركته اتفقت مع مقدمي خدمات فنية، للتعاون في مجال الحفلات الغنائية، والموسيقية العالمية، من أجل تعظيم الإيرادات.

وأضاف سعد لمصراوي، أن هذا النشاط سيتيح فرصا جديدة للشركة للحصول على إيرادات خارج عروض الصوت والضوء والإضاءة للغير، من خلال المشاركة في إقامة الحفلات بدلا من تأجير المكان للمنظم فقط، خاصة بعد نجاح عرض أوبرا عايدة.

وتابع "نلغي عروضنا في الأماكن التابعة لنا مقابل الحصول على عائد من تأجيرها لمنظمي الحفلات، وأحيانا لا نحصل على هذا العائد، وهذا ما حدث في حفل محمد منير بالكرنك المقرر له غدا كمساهمة مع محافظة الأقصر للترويج للسياحة".

ووجه وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق بتنويع نشاط شركتها التابعة مصر للصوت والضوء، والاستفادة منها في تنظيم احتفاليات وفعاليات ضخمة ومميزة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

وقال رئيس شركة الصوت والضوء، لمصراوي، "بعد توجيهات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بتنويع نشاط شركة الصوت والضوء، دعمت رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق فكرة إقامة الحفلات ودخول الشركة كجزء من التنظيم".

وأضاف "نحضر لثلاثة عروض في أماكن مختلفة، وسنقيم الحفلات في الهرم والكرنك، وكذلك نجهز لمكان آخر بعيدا عن المناطق الأثرية لتسهيل إقامة احتفالية من نوع مختلف مع جهات حكومية رسمية لتنفيذ ما يطلق عليه كرنفال صوت وضوء".

وتوقع سعد، أن تحصل الشركة على إيرادات بنحو 4 ملايين جنيه، من هذه العروض الثلاثة والتي رجح أن تبدأ في أكتوبر 2019.

وقال إن "الاتجاه لنشاط الحفلات يحمل فرصا وتحديات، لكن علينا استغلال الفرص المتاحة به وتحمل المخاطرة".

وتعمل الشركة في نشاط تقديم عروض الصوت والضوء في مواقع الآثار المختلفة (الهرم - الأقصر - معبد فيله - أبو سمبل ـ إدفو)، حيث يرجع تاريخ إقامة هذه العروض بمنطقة الهرم إلى عام 1960 والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.