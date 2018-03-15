السبت.. القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية

كتبت - إيمان منصور:

تستضيف القاهرة، بعد غدٍ السبت، فعاليات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتي يترأسها من الجانب المصري طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، يشارك في اجتماعات اللجنة عدد كبير من كبار المسئولين في البلدين.

وتعتبر الإمارات أكثر الدول العربية استثمارا في مصر، حيث وصلت استثماراتها في مصر إلى حوالي 6 مليارات و513 مليون دولار في نهاية 2017، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وقال طارق قابيل إن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون في المجال الصناعي والزراعي والجمركي والاستثماري، فضلا عن الربط الإلكتروني لشهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس.

وأضاف أنه سيتم على هامش الاجتماعات، عقد ملتقى الأعمال المصري الإماراتي والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وسيشارك فيه عدد كبير من الشركات من الجانبين.

ويهدف ملتقى الأعمال المصري الإماراتي تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق مصالح البلدين، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه من المقرر أن تشهد فعاليات اللجنة المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

وقال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجانب المصرى في الاجتماعات التحضيرية لفعاليات اللجنة المشتركة، إن اجتماعات اللجنة التحضيرية ستبدأ غدا الجمعة، وستبحث كافة الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال تمهيدا لرفع نتائج الاجتماعات إلى الاجتماع الوزاري لإقرارها واعتماد النتائج النهائية.