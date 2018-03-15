المالية تعتمد 4.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة لوزارة الصحة وعدد من الهيئات

كتب - مصطفى عيد:



اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار و700 مليون جنيه عن شهر فبراير الماضي لوزارة الصحة، وهيئات السلع التموينية، والسكك الحديدية، والوطنية للإعلام، والوطنية للصحافة.



وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، تضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر فبراير الماضي.



وكانت المالية أصدرت ضمانات بمبلغ 190.7 مليون دولار للهيئة من أجل شراء 835 ألف طن قمح مستورد، وفقا للبيان.



وشملت الإتاحات أيضا 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكاليف الحملات الإعلامية للتوعية من مخاطر المخدرات، بالإضافة إلى إتاحة 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.



كما أتاحت المالية 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يناير الماضي كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، وأتاحت 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام للوفاء بالتزامات الهيئة الحتمية تجاه العاملين عن شهر فبراير.



وقالت المالية إنها أتاحت أيضا 125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الصحفية.



وشملت إتاحات وزارة المالية 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير، و62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر فبراير، لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.



كما تضمنت الإتاحات 67 مليون جنيه منها 62.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يناير، و4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر يناير الماضي.



وأتاحت وزارة المالية 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (الكراكات المصرية، والري للأشغال العامة، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر فبراير، وفقا للبيان.



كما شملت الإتاحات 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة من أجل صرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر فبراير الماضي.