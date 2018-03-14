بالفيديو.. الروبوت "صوفيا" للمصريين: انتظروني لأول مرة في القاهرة

كتبت- شيماء شلبي:

وجهت الروبوت الشهيرة "صوفيا" رسالة فيديو إلى المصريين، تعلن خلالها مشاركتها لأول مرة في "ملتقى صناعة الإبداع" في القاهرة.

وتستضيف مصر المؤتمر في نسخته الخامسة على مدار يومي 17 و18 أبريل المقبل، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الإبداعية أبرزها التسويق والاتصال والتصميم.

وتمثل الروبوت "صوفيا" أحدث ما توصلت إليه ثورة التكنولوجيا في مجال الانسان الآلي، حيث تجسد "صوفيا" آخر ما وصل إليه مجال الذكاء الاصطناعي لقدرتها على التفاعل مع الأشخاص والرد على أي تساؤل بدقة وسرعة بديهة وردود أفعال مطابقة للإنسان.

وكانت السلطات السعودية أعلنت منح الروبوت "صوفيا"، الجنسية وجواز السفر السعودي، حسب ما جاء في موقع هيئة الإذاعة البريطانية" BBC"، العام الماضي.

وتعتبر "صوفيا" روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس،" في مدينة هونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون،وتتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي يشبه وجه المملثة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.

وقالت صوفيا، سابقا "أريد استخدام ذكائي الاصطناعي لمساعدة الناس على عيش حياة أفضل، كتصميم منازل أذكى، وبناء مدن أفضل للمستقبل. سأبذل جهدي لجعل العالم مكاناً أفضل".