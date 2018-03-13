وزير قطاع الأعمال يُعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة القابضة للسياحة

كتبت - شيماء حفظي:

قرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، التجديد لرئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة في منصبها لمدة 3 سنوات.

وأصدر الوزير، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 16 فبراير المُنصرم.

وشمل القرار التجديد لرئيسة مجلس الإدارة، وإضافة ثلاثة أعضاء جُدد مع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليُصبح 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى:

ميرفت حطبة، رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة.

عادل أمين والي عضوًا متفرغًا للشؤون الفنية.

مصطفى أحمد النجار، ومحمد وهب الله محمد (ممثلا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) عضوين غير متفرغين.

بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد والذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات وهم:

عمرو محمد الشافعي ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ببنك القاهرة، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال ائتمان الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية.

هدير هلال فرغلى وتعمل محامية حرة ولديها خبرة واسعة فى مجال قوانين الشركات والأوراق المالية، ومي هشام محمد عصفور والتي تشغل منصب مدير الاستثمار فى شركة الأهلي كابيتال القابضة، وتتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال وتقديم الاستشارات فى المجالات المالية والاستثمارية.

وقال الوزير خالد بدوي، إن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات وضخّ دماء جديدة وشابة في مجالس إدارات الشركات، مطالبًا ببذل أقصى الجهود لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج فى إطار رؤية الوزارة والدولة لتحقيق تغيير شامل وجذري في أداء الشركات التابعة للوزارة.