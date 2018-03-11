ثالث أغنى رجل في العالم: كنت أكثر سعادة قبل الثراء



أكد الملياردير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" القابضة، أنه كان أكثر سعادة حين كان أقل ثراءً بكثير مما هو عليه الآن.

وأوضح بافيت الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 91.1 مليار دولار، أن مضاعة الثروات وتضخم الأرصدة، لن يجعل صاحبه أكثر سعادة.

وقال في حوار مع قناة "سي ان بي سي"، إن "الناس يعتقدون أن امتلاكهم المزيد من الأموال سيجعلهم أكثر سعادة، بينما كنت سعيداً وأنا أملك 10 آلاف دولار.. كنت أستمتع كثيراً".

وأضاف: "إذا لم تكن سعيداً وأنت تملك 100 ألف دولار، فلا تعتقد أن مليون دولار سيجعلك أكثر سعادة.. هذا لن يحدث.. فحتى وإن تمكنت من تحقيق المليون دولار، ستختفي سعادتك حين تنظر حولك وتجد من يملك مليوني دولار"، مشيراً إلى أنه عوض انتظار المرء تكوينه لثروة لتحقيق السعادة، يمكن الاستمتاع خلال رحلة تحقيق الثراء.