وكالات: أسعار الذهب ترتفع عالميا

(مصراوي):

قالت عدد من وكالات الأنباء العالمية، إن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، شهدت ارتفاعًا طفيفًا، بعد أن دفعت الأسواق العالمية المستثمرين إلى البحث عن مأوى آمن، رغم توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.345.12 دولار للأوقية، بعد مكاسب أمس الاثنين، بنسبة 0.5%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، تسليم أبريل المقبل، بنسبة 0.9%، لتصل إلى 1.348.00 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء.

وانخفضت الأسعار، بمعدل 1.2%، الجمعة الماضية، وهو أكبر انخفاض منذ 7 ديسمبر الماضي، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التوقعات بأن ارتفاع التضخم سيحفز من رفع أسعار الفائدة هذا العام، ما سيعزز ارتفاع سعر الدولار.

وفي السياق، انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد بعد أن شهدت وول ستريت أكبر انخفاض لها منذ عام 2011، أمس الاثنين، في حين يعتبر الذهب استثمارًا ملاذًا آمنًا نظرًا لقدرته على الاحتفاظ بقيمته في ظل تقلبات أسواق الأسهم العالمية.