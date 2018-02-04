مصدر بالمركزي يكشف سبب زيادة "الاحتياطي" بأكثر من مليار دولار في يناير

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول كبير في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الأحد، السبب وراء تحقيق احتياطي النقد الأجنبي أكبر ارتفاع له في نحو 6 أشهر، خلال يناير الماضي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "حصيلة البنوك والبنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى 5.6 مليار دولار، في يناير فقط، بزيادة 1.5 مليار دولار".

"كما أن قسط نادي باريس انخفض إلى 350 مليون دولار فقط (بدلا من حوالي 700 مليون دولار)، تم سداد 60 مليون دولار منهم في ديسمبر و290 مليون دولار في يناير"، بحسب ما قاله المصدر.

وكانت مصر تدفع حوالي 700 مليون دولار كل 6 أشهر، لسداد أقساط نادي باريس.

وكان البنك المركزي قال إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع 1.190 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي اليوم أن الاحتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية يناير 38.209 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار في ديسمبر الماضي.

وخلال العام الماضي، ارتفع الاحتياطي بنحو 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6%، مقارنة بعام 2016.