بنك مصر يستهدف بيع أصول عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2018

كتبت - منال المصري وإيمان منصور:

قالت سوزان حمدى مدير عام إدارة الاستثمار ببنك مصر، إن البنك يستهدف بيع أصول عقارية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري على مستوى محافظات مختلفة.

وأضافت سوزان لمصراوي، على هامش ملتقى مصر الثالث للاستثمار اليوم السبت، أن قيمة محفظة الأراضي المشتركة بين البنك والبنك الأهلي المصري تبلغ 6.5 مليار جنيه، نصيب الأخير منها 4.5 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه لبنك مصر.

وكشفت أن الاكتتاب في صندوق "يوم بيوم" شهد إقبالا من العملاء على الرغم من استمرار إتاحة شهادة الـ 20% ذات العائد المرتفع، حيث بلغ إجمالي سقف الصندوق 11 مليار جنيه.