إنفوجرافيك- الفارق بين ضوابط وأسعار العمرة في عامي 2018 و2019

كتب- يوسف عفيفي:

أثارت الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة السياحة، يوم الجمعة الماضي، سخطا بين المواطنين والشركات، بسبب فرضها رسوما إضافية على تكرار العمرة.

وأعطت الضوابط الجديدة الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

وتقول غرفة الشركات إنها تتفاوض مع الحكومة من أجل إلغاء هذه الرسوم، التي ترى أنها قد تؤثر سلبا على موسم العمرة.

ويأتي قرار وزارة السياحة بوضع رسوم على تكرار العمرة، في سياق أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت تعاني منها مصر قبل تعويم الجنيه، والتي كانت سببا في تقليص موسم العمرة ووقفه، خلال الفترة الماضية، وكذلك في إطار وضع السعودية حد أقصى للمعتمرين القادمين من مصر وهو 500 ألف معتمر.

وحددت السعودية 80% من هذه التأسيرات المسموح بها، في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون الـ 20% المتبقية في رمضان.

ونصت ضوابط وزارة السياحة على أنها لن تسمح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة إلى شهر رمضان.

وفي هذا الإنفوجرافيك يوضح مصراوي الفارق بين ضوابط وأسعار العمرة بين الموسم الجاري والموسم الماضي.

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