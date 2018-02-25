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"الشمس" تبيع 16 قطعة أرض في السادس من أكتوبر بمتوسط 8 آلاف جنيه للمتر

12:02 م الأحد 25 فبراير 2018
"الشمس" تبيع 16 قطعة أرض في السادس من أكتوبر بمتوسط 8 آلاف جنيه للمتر

متابعة اعمال البناء في العاصمة الادارية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، إنها باعت 16 قطعة أرض، في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، بمتوسط سعر للمتر 8020 جنيه، في مزاد يوم الخميس الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أن مساحة الأراضي التي باعتها حوالي 8521.6 متر، وأنها ستحصل ستحصل على 50% من ثمنها خلال أسبوعان من تاريخ المزاد، والباقي على دفعات لمدة سنتين.

والشمس للإسكان والتعمير، مدرجة في البورصة المصرية، وأبرز مساهميها الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

شركة الشمس للإسكان السادس من أكتوبر البورصة المصرية مصر للتأمين

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