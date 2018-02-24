‎"تحيا مصر" ينفي فرض ألف جنيه رسوماً على المعتمرين لصالح الصندوق

‎كتبت - منال عمر

‎نفى صندوق "تحيا مصر" ما تردد من أخبار بشأن فرض رسوم قدرها 1000 جنيه مصرى على كل معتمر لصالح الصندوق.

‎وأكد إبراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، أنه لا صحة لهذه الأخبار مشيرأ إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن كل ما تم نشره فى هذا الشأن جاء نتيجة عدم تحرى الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية ضاربين عرض الحائط بالمعايير المهنية التى تحكم وسائل الاعلام المختلفة.

‎وقال المدير التنفيذى للصندوق إن"تحيا مصر" صندوق تكافلى يقبل التبرعات من القادرين بمحض إرادتهم التامة دون ضغط من أحد ووفق ما تفرضه الأهداف النبيلة التى أنشئ من أجلها الصندوق .

‎الجدير بالذكر أنه ترددت شائعات، منذ أمس، وعلى مدار اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى والصحف بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه على كل معتمر وأنه سيتم توجيه تلك الرسوم لصالح صندوق "تحيا مصر" وهو ما تسبب فى إثارة حالة من الجدل بين المعتمرين حول هذا الموضوع، وهو ما اعتبرته إدارة صندوق تحيا مصر محاولة خبيثة تستهدف فى المقام الأول تشويه الهدف النبيل والإنسانى الذى يحكم آليات العمل فى الصندوق من ناحية وعلاقته بالمتبرعين من ناحية أخرى.