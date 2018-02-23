أسعار الذهب تعاود الانخفاض بالسوق المحلية.. والجرام يفقد 10 جنيهات خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار الجمعة الماضية نتيجة هبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 655 جنيهًا مقابل 665 جنيها الجمعة الماضية.

كما انخفض عيار 18 إلى 560 جنيهًا، وعيار 24 إلى 750 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 5240 جنيهًا، بحسب نجيب.

وقال نجيب إن تراجع سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى هبوط سعر المعدن عالميا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1326.65 دولار للأوقية، متجها للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات.

وفقد المعدن الأصفر 1.6% منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر هبوط من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر 2017.