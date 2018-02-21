رئيس القابضة للأدوية عن إضافة "الاستثمار العقاري": "قيل لي تصرف بجهودك الذاتية"

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن الشركة ستشيف نشاط الاستثمار العقاري في عدد من شركاتها التابعة، خلال اجتماعات جمعياتها العمومية، الشهر المقبل.

وأضاف يوسف، في مؤتمر صحفي أمس، أن اتجاه الشركات لاستغلال بعض أصولها غير المستغلة في الاستثمار العقاري، يأتي كأحد مصادر توفير السيولة اللازمة لتطوير تلك الشركات.

وقال يوسف، إن استغلال الأصول غير المستغلة توجه عام سواء في وزارة قطاع الأعمال العام، والحكومة "أستغلها أو اتصرف فيها بالبيع" وضخها في استثمارات جديدة، "اتقال لي اتصرف بجهود الذاتية".

وأكد رئيس الشركة القابضة، أنه تم بالفعل الاتفاق مع محافظ أسيوط، لاستغلال جزء من مصنع شركة سيد - إحدى الشركات التابعة للقابضة، في أسيوط، في الاستثمار العقاري.

وقال إن "إيراد بيع هذه الأرض سيضاف إلى مصادر تمويل أخرى بضمان الشركة، ويتم استغلالها في تطوير ونقل الشركة إلى 6 أكتوبر".

وتابع "دائما أؤكد على الشركات ضرورة التصرف في الأصول غير المستغلة، لابد أن نبذل الجهود للتصرف في هذا الأصل بالبيع وضخ الأموال لتطوير الأقسام الموجود في الشركة".

وقال "فيه مصانع قفلت أسيبها كده زي البيت الوقف يعني، أنا لازم أطور وأحدث في الشركات، مثل ممفيس والذي يساعد في خفض نزيف خسائرها".