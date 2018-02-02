التصديري لمواد البناء يستهدف زيادة صادراته 10% خلال 2018

القاهرة- مصراوي:

قال المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الجمعة، إنه يستهدف زيادة صادراته خلال العام الحالي بنحو 10% ليسجل 5.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار خلال 2017.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات التي استفادت من قرار تحرير سعر الصرف حيث أصبحت أسعار المنتجات المصرية تنافسية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الخارجية .

وأضاف جمال الدين، أن المجلس سيعقد اجتماعا الأحد المقبل لمنافشة كيفية دعم مشاركة أعضاءه في المعارض الخارجية، مضيفا أن المجلس يستهدف التركيز على الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن عدم وجود خطوط مباشرة خاصة مع الغرب الأفريقي تعد أحد أهم الصعوبات التي تعوق نفاذ الصادرات، وعدم قدرة بعض البنوك في أفريقيا على فتح اعتمادات.

وقال إن المجلس سيركز أيضا على الأسواق إعادة إعمار مثل سوريا ولبيبا والعراق، خاصة أن كثير من الشركات مواد البناء تعمل حاليا في السوق السوري.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبيرمن شركات القطاع فى بعثة الترويجية لسوريا خلال الشهر الحالي لبحث فرص زيادة التعاون بين الجانبين.