رئيس البريد لمصراوي: لا خفض لفائدة دفتر التوفير

كتبت- شيماء شلبي:

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، لمصراوي، إن نسبة الفائدة على دفتر التوفير، كما هي، ولم تتغير حتى الآن، وإنه لا يوجد طلب مناقشة أو دراسة على ذلك.

وكان البنك المركزي قد قرر خفض أسعار الفائدة، يوم الخميس الماضي، بنسبة 1%، وقررت عدة بنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات والحسابات الجارية.

وقال الصغير إنه لا يوجد تعديلات في نسبة الفائدة على حسابات توفير البريد التي تبلغ حاليا 10.25٪.

وبحسب الصغير فإن للبريد وضعًا خاصًا مقارنة بالبنوك، حيث إن معظم حسابات المودعين هي حسابات جارية، تسمح لهم بأن يقوموا بإيداع مبالغ وسحبها خلال نفس الأسبوع.

ويصل عدد حسابات توفير البريد إلى 24 مليون دفتر بإجمالي 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة على حسابات التوفير، قريبة من التي تحتسبها البنوك في نفس فئة حسابات التوفير، وتحتسب على الودائع طويلة الأجل