وزير الصناعة: نراجع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات

وزير الصناعة يفتتح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر (صور)

كتبت- إيمان منصور:

قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل في بيان صحفي اليوم السبت إنه جارٍ مراجعة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات بمصر بهدف وضع نسب تعكس القدرات والإمكانات التصنيعية الحقيقية لهذه الصناعة.

جاء تصريحات قابيل خلال مشاركة قابيل، مع وزيري الإنتاج الحربي، محمد العصار، والنقل، هشام عرفات، في افتتاح خط إنتاج الشاحنات "ماز" بشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جمهورية بيلا روسيا.

وقال قابيل في البيان إن قطاع صناعة السيارات يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القومي خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاعا صناعيا ويعمل به ما يزيد على 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية.

وبحسب قابيل فإن قطاع السيارات يوفر 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار.

وأضاف أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح محورا صناعيا ولوجستيا رئيسيا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وتسعى الوزارة لتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع ، بحسب قابيل.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة، على إخراج استراتيجية لصناعة السيارات، حيث يتم مراجعتها حاليا من قبل بيت خبرة ألماني، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وقال إن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد ترجمة لما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة التي عقدت بالعاصمة البيلاروسية مينسك خلال شهر مايو الماضي برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين.

ووفقا للبيان فإن وزراء التجارة والصناعة والانتاج الحربى والنقل، شهدوا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات ومؤسسة العباس للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بهدف قيام المؤسسة بتسويق سيارات "ماز" لصالح الإنتاج الحربي وإنشاء مراكز صيانة.

وشهد الوزراء توقيع مجموعة من عقود البيع لمعدات وشاحنات "ماز" بين شركة حلوان للآلات والمعدات وعدد من الشركات المصرية منها شركات ريدى ميكس لصناعة مواد البناء، وفاليو للأعمال الهندسية، والمقاولين العرب للهندسة الميكانيكية والكهربائية وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحسب البيان.