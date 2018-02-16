بنك القاهرة يُصدر شهادة جديدة بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك قرر إصدار شهادة إدخارية بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا.

وقال فايد إن الشهادة ستكون متاحة لعملاء البنك بدءا من الأحد القادم ويبلغ أجال الشهادة ثلاث سنوات.

ومن المقرر اجتماع لجنة الأصول والخصوم ببنك القاهرة الأسبوع القادم لدراسة مصير الفائدة على الأوعية الإدخارية بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية، بحسب فايد.

ويأتي ذلك بعدما قرر البنك المركزى أمس، خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية ليتراوح سعر الفائدة 17.75% على الايداع و18.75% على الإقراض.