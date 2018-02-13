جهاز الاتصالات يستعين ببصمة العين لمواجهة خطوط المحمول المجهولة

كتبت- شيماء شلبي:

قال مصطفي عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز بصدد الاعتماد على تقنية "البصمة" في عمليات شراء خطوط المحمول الجديدة، لمواجهة ظاهرة الخطوط مجهولة البيانات.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الجهاز يدرس حاليا جدوى استخدام هذه التقنية الجديدة وتكلفتها.

وقال إن "اعتماد بيع الخطوط بالبصمة سواء بصمة العين أو اليد، سيمثل خطوة إيجابية للقضاء على ظاهرة الخطوط المجهولة أو غير صحيحة البيانات، في إطار تنظيم سوق الاتصالات ومحاربة الجريمة والإرهاب باستخدام هذه الخطوط".

وأضاف أنه سيتم إقرار الضوابط الجديدة لتسجيل خطوط المحمول قريبا، وأنه سيتم بالتزامن معها استكمال عمليات تحديث البيانات لكل المشتركين الحاليين في سوق الاتصالات.

وقال مصدر بإحدي شركات المحمول، إن الشركات الأربع العاملة بالسوق ستتحمل تكلفة أجهزة التعرف بتقنية البصمة وتشغيلها، كما تحملت من قبل تكلفة عملية تحديث البيانات.

وأضاف أن تكلفة هذا النظام الجديد لم تتحد، لكنها من المنتظر أن تتخطى عشرات الملايين من الجنيهات.

وقال المصدر، إن أجهزة البصمة ستكون موجودة في المنافذ الرسمية للشركات، وسوف يتم أخذ بصمة العملاء عند شراء خط جديد، وذلك ضمن نظام جديد متصل بالنظام الرئيسي للشركة.

ووصل عدد مشتركي المحمول في مصر إلى 100.69 مليون مشترك بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنسبة انتشار تصل إلى 111.17% من عدد السكان.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قد أصدر قرارا بوقف بيع خطوط المحمول خارج المنافذ الرسمية للشركات بداية من مارس المقبل.