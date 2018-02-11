تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد
كتب - مصطفى عيد:
شهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.05%، عند مستوى 14913 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
فيما ارتفع مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.13%.
وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بشكل جماعي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة على هبوط بنسبة 0.77% عند مستوى 14921 نقطة.
وتوقع محللان لمصراوي أن تتسم تعاملات بداية الأسبوع في البورصة المصرية بالتذبذب ترقبا لأداء البورصة الأمريكية بعد عودتها للعمل غدا الاثنين.
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