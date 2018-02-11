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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

10:31 ص الأحد 11 فبراير 2018
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتب - مصطفى عيد:

شهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.05%، عند مستوى 14913 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

فيما ارتفع مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.13%.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بشكل جماعي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة على هبوط بنسبة 0.77% عند مستوى 14921 نقطة.

وتوقع محللان لمصراوي أن تتسم تعاملات بداية الأسبوع في البورصة المصرية بالتذبذب ترقبا لأداء البورصة الأمريكية بعد عودتها للعمل غدا الاثنين.

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