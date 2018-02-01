وزارة البترول تنفي زيادة أسعار المنتجات البترولية (بيان رسمي)

كتب - أحمد السيد:

نفت وزارة البترول ما تردد عن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، مساء اليوم الخميس، موضحة أن ما يتردد عبر بعض المواقع الإلكترونية محضّ شائعات.

وأهابت الوزارة، في بيان صادر عنها حصل مصراوي على نسخة منه، بالمواطنين تحري الدقة وعدم القلق حيال ما يردده البعض مستهدفين إحداث حالة من القلق والبلبلة.

كما أكدت على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكل منافذ التسويق، وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.