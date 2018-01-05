تعرف على سعر الجنيه أمام أهم العملات في ذكرى ميلاده الـ119 (انفوجرافيك)

كتبت - إيمان منصور:

تصميم - مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري، أن سعر صرف الجنيه تراجع أمام 3 عملات في ذكرى صدوره اليوم بينما ارتفع أمام 4 عملات أخرى مقارنة بأسعاره في نفس اليوم من العام الماضي.

وتحتفل مصر اليوم الجمعة الخامس من يناير بالذكرى 119 لإصدار أول جنيه مصري - الذي صدر في 5 يناير من عام 1899 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني - بعد نهاية عام تباينت فيه قيمة الجنيه أمام أهم العملات العربية والأجنبية تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية.

وتتزامن الذكرى السنوية لإصدار الجنيه بهبوط قيمة الجنيه بنحو 100% أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، حيث يسجل سعر بيع الدولار حالياً 17.76 جنيه للبيع مقابل 8.88جنيه قبل التعويم وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وفي 3 نوفمبر الماضي 2016 حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه وترك للبنوك حرية تحديد سعره وفقاً لآليات العرض والطلب.

ويرصد مصراوي في الانفوجرافيك التالي، أبرز أسعار أهم العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه - بحسب البنك الأهلي المصري - مقارنة بأسعارها في نفس الوقت من العام الماضي.