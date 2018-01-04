شعبة الاتصالات: ترفض تحديد 50 عملية شهرياً لبيع واستبدال خطوط المحمول

كتتب- إيمان منصور:

قالت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، اليوم الخميس، في بيان، إنها ترفض قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

وبحسب البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، طالبت الشعبة الجهاز، بضرورة إعادة النظر في القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.

وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل يومين، شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن سوق المحمول يعاني حالة ركود شديدة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن عمليات بيع وإستبدال خطوط المحمول أصبحت من العمليات الرئيسية لدى العاملين بمراكز الاتصالات، مشيراً إلى أن قرار "تنظيم الاتصالات" يتطلب ضرورة إعادة النظر.

وأضاف الحداد، أن الشعبة تتفهم القرارات التي قد تصدر لدواعٍ أمنية بعيدة عن الشأن الاقتصادي، ولكن في الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن، كل منتسبي الشعبة بمحافظة الجيزة ملتزمون بما تقرره الجهات المعنية لدواعٍ أمنية، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الأخيرة.

ويبلغ عدد تجار المحمول بمحافظة الجيزة نحو ٢٥٠٠ تاجر ومُوزع من إجمالي ١٤ ألف تاجر على مستوى الجمهورية، بحسب الاحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية.

وقال الحداد إن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة من أجل عقد اجتماعات مع مسئولي جهاز تنظيم الإتصالات ومسئولي الشركات الثلاث التي ينطبق عليها القرار "اتصالات مصر" و"أورنج" و"فودافون" للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح العاملين بالقطاع الذي يعاني ركوداً لا يخفي على أحد.