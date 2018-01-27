وزير البترول: وقف استيراد الغاز المسال في يونيو المقبل

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم السبت، إنه سيتم وقف استيراد الغاز المسال في يونيو 2018 مع استكمال المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبدأت مصر إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر الشهر الماضي بكمية مبدئية 350 مليون قدم مكعب يوميا، على أن ترتفع إلى مليار قدم مكعب يوميا في يونيو 2018 مع استكمال المرحلة الأولى من المشروع.

وقال الوزير بعد لقائه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم السبت، إن إنتاج حقل ظهر سيصل إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا مع نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى قمة إنتاجه مع نهاية العام المقبل بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، وفقا لما قاله وزير البترول في وقت سابق.

واستعرض لقاء الوزير مع رئيس الوزراء الخطط الحالية والمستقبلية والمشروعات التي ينفذها قطاع البترول وما يتعلق بالتشغيل التجريبي لحقل ظهر والاستعداد للافتتاح الرسمي له، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال الوزير إنه استعرض خلال اللقاء العمل في حقل نورس للغاز والذي وصل إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا ومن المستهدف أن يصل إلى مليار و٢٠٠ مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى ما يتم من أعمال حقل أتول والذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي بطاقة ٣٠٠ مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف أنه بحث أيضا مع رئيس الوزراء المخطط من طرح مناطق للمزايدات العالمية في الصحراء الغربية والشرقية ومناطق الدلتا والبحرين الأحمر والمتوسط وجنوب الوادي وذلك للبحث والاستكشاف والتي ستطرح خلال العام الجاري وما يتم أيضا من أعمال في مناطق البحر الأحمر.

وأوضح أنه عرض أيضا على رئيس الوزراء مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمستودعات وأيضا المستودعات الجاري إنشاؤها في منطقة العين السخنة ومشروعات أعمال شركة سوميد والتوسعات المستقبلية لمعمل ميدور لاستكمال منظومة التكرير في مصر وتحسين كفاءتها.

كما بحث الجانبان مشروع شركة أنريك في الإسكندرية والمخطط الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري لاستقبال المنتجات المختلفة، كما تمت مناقشة المشروعات المدرجة في التوسعات وأيضا بمحافظة أسيوط واستكمال منظومة التكرير.

وقال الوزير إن هناك مشروعات جاري دراستها حاليا في السويس ومشروعات للبتروكيماويات في العلمين.

وأضاف أنه عرض أيضا ما تم من إجراءات فيما يتعلق بالمسح ثنائي الأبعاد على طول المياه الاقتصادية لسواحل البحر الأحمر والمنتظر الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري حيث سيتم طرح مزايدات عالمية بهدف التنقيب والاكتشاف.

اقرأ أيضا:

ماذا يقصد وزير البترول بتحقيق مصر "الاكتفاء الذاتي" من الغاز في 2018؟

كيف ستستفيد مصر من حقل ظُهر للغاز الطبيعي؟