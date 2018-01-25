أحمد هيكل من دافوس: متفائل بتحسن الاقتصاد المصري خلال العام الجاري

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة، خلال مشاركته بمنتدى دافوس العالمي، المقام حالياً في سويسرا، إنه متفائل تجاه تحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري.

وأضاف هيكل، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول مستقبل السلام في إفريقيا، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً بسبب برنامح الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وذلك بحسب بيان حصل عليه مصراوي.

وقال إن "الفترة الحالية تشهد استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين بفضل استقرار المشهد السياسي واتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها إصدار عدد من القوانين المهمة مثل قانون الاستثمار والتأمينات الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تحسين مناخ الأعمال، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر".

وأضاف هيكل أن هناك العديد من المستثمرين على استعداد لضخ أموال في المنطقة" "ولكنهم يفضلون رؤية المكان الذي تذهب إليه أموالهم، لذلك فإن المنطقة تحتاج الى عام على الأقل لبدء تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة".