بعد 7 سنوات.. النمو الاقتصادي لم يعد لمعدلاته قبل ثورة يناير (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

عادت معدلات النمو الاقتصادي للتحسن خلال العامين الماضيين، لكنها ظلت أقل من مستوياتها قبل ثورة 25 يناير 2011.

ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام الجاري لتدور حول 5.3 أو 5.5%، وهو مستوى أعلى من توقعات أغلب المؤسسات المالية المحلية والدولية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.8%، خلال العام المالي الجاري، و6% في الأجل المتوسط، مقابل 4.2% و3.5% في العامين الماضيين، بحسب تقريره عن المراجعة الثانية للاقتصاد.

لكن الصندوق يرى بحسب الوثائق التي أعلنها، يوم الثلاثاء الماضي، أن مصر في حاجة لمعدلات نمو سريعة وشاملة من أجل استيعاب النمو السكاني، الذي يحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل سنوياً.

وفي هذا الإنفوجرافيك، يبين مصراوي، تطور معدلات النمو منذ ثورة يناير 2015 حتى نهاية العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

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