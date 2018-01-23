مدير تنفيذي جديد لصندوق تحيا مصر بعد استقالة محمد عشماوي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في صندوق تحيا مصر، إنه تقرر تعين إبراهيم كرم، مديرا تنفيذيا للصندوق، خلفا لمحمد عشماوي، الذي استقال منذ يومين.

وكان عشماوي عين مديرا للصندوق بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في أغسطس عام 2015، وشغل قبلها رئيس المصرف المتحد.

ولدى عشماوي خبرة مصرفية طويلة امتدت عشرات السنوات، وقبل استقالته بأسابيع، صرح بأن إجمالي التبرعات التي جمعها الصندوق تقترب من 10 مليارات جنيه.

وساهم الصندوق في عدد من المشروعات الخيرية والتنموية، من بينها مساكن للفقراء، وإزالة المناطق العشوائية، وعلاج المرضى بفيروس سي.

وحاول مصرواي، التواصل مع عشماوي، لمعرفة أسباب استقالته، لكنه لم يرد على هاتفه.