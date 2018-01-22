كيف تطور الدين الخارجي لمصر منذ ثورة 25 يناير؟ (إنفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

ارتفع الدين الخارجي لمستويات قياسية خلال العامين الأخيرين بعد أن لجأت الدولة للاستدانة من أجل تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وعجز الموازنة والمساهمة في حل أزمة العملات الأجنبية.

وبحسب ما قاله مصدر بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، فإن مجموع ما اقترضه الدولة خلال عام 2017 وصل إلى 18.8 مليار دولار، بينما سددت 19 مليار دولار ديونا، و11 مليار دولار التزامات.

ويرصد مصراوي تطورات الدين الخارجي، بنهاية كل عام، منذ ثورة يناير وحتى منتصف 2017، بحسب آخر أرقام صادرة من البنك المركزي، عبر الإنفوجرافيك التالي.

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