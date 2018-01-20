البوري بـ48 جنيها.. أسعار الأسماك تستقر في تعاملات اليوم بسوق العبور

كتبت - شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك، اليوم السبت، في سوق العبور، عند نفس مستويات أمس الجمعة.

وسجلت أسعار كيلو سمك البوري بين 42 و48 جنيها للكيلو جرام، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو سمك البلطي بين 24 و29 جنيها، وكيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والقشر بياض بين 30 و36 جنيها.

وبلغ سعر سمك السبيط، والكاليماري، اليوم، بين 70 و100 جنيه للكيلو، وسعر الكابوريا بين 24 و100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، والجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه للكيلو جرام.