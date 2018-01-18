البنك الأهلي يدير متحصلات حقل ظُهر من العملة الأجنبية

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس إنه وقع عقدا مع الهيئة العامة للبترول، لإدارة قيمة المتحصلات النقدية بالعملة الأجنبية، عن حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

وبحسب بيان صادر من البنك فإن، هشام عكاشة، رئيس البنك وعابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، هما من وقع العقد.

وذكر البيان إن العقد سيدير قيمة المتحصلات النقدية بالعملة الأجنبية الناشئة عن ظُهر من خلال حسابات لدى البنك الأهلي وبمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركات إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروسنفت الروسية.

وقال البنك إن العقد يبرز ثقة شركات قطاع البترول المحلية والدولية في البنك، واستكمالا لدوره في توفير كافة الأعمال المصرفية المطلوبة بشكل مباشر وغير مباشر لوضع الحقل المطلوب على خريطة الإنتاج.

وفي أغسطس 2015، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط.

وفي نهاية العام الماضي، بدأ حقل الغاز العملاق ظُهر الإنتاج، حيث من المقرر أن يصل حجم إنتاجه إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميًا مع نهاية يونيو المقبل.