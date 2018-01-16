المركزي يسدد 800 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير في الربع الأول من 2018

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، لمصراوي، إن البنك المركزي المصري سيسدد 800 مليون دولار لأفريكسم بنك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكان أفركسيم بنك، ضخ 4 مليارات دولار للبنك المركزي قبل قرار تحرير سعر الصرف بهدف تعزيز الاحتياطى النقدي وتعزيز الموارد الدولارية بالسوق.

وسدد البنك المركزي 3.2 مليار دولار، خلال العام الماضي للبنك على قسطين أحدهم في نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار دولار والثاني في ديسمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي 37.020 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي بزيادة 297 مليون دولار عن نوفمبر، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في بداية الشهر، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

وأرجع مسؤول في البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

وقال المصدر إن حرص البنك المركزي على سداد مستحقات أفريكسيم بنك سيسهم في زيادة دعم البنك المقدم لتمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة في مصر.