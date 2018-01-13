أكثر 10 مدن زارها السياح حول العالم خلال 2017

القاهرة- مصراوي:

احتلت مدينة هونج كونج، المركز الأول ضمن قائمة أكثر المدن التي زارها السياح خلال 2017، للمرة التاسعة على التوالي، ضمن قائمة شركة يورو مونيتور إنترناشيونال للأبحاث.

وبحسب بيانات يورو مونتيور فإن نحو 26.6 مليون سائح زاروا هونج كونج خلال العام الماضي.

وجاءت بانكوك، عاصمة تايلاند في المركز الثاني لأكثر البلاد التي زارها السياح خلال 2017، بنحو 21.2 مليون سائح.

واحتلت مدينة لندن، المركز الثالث بنحو 19.2 مليون سائح، وفقا لبيانات يورو مونيتور.

وبحسب البيانات جاءت سنغافورة في المركز الرابع، بنحو 16.6 مليون سائح خلال 2017.

واحتلت مدينة مكة المركز الخامس بنحو 15.4 مليون سائح، تلتها دبي بـ 14.9 مليون سائح.

وجاءت مدينة باريس في المركز السابع، حيث زارها خلال 2017 نحو 14.4 مليون سائح.

وقالت بيانات يورو مونيتور انترناشيونال، إن مدينة نيويورك جاءت في المركز الثامن، ضمن قائمة تضم أكثر المدن زيارة خلال 2017، حيث زارها 12.7 مليون سائح.

واحتلت مدينة شنجن الصينية المركز التاسع في القائمة بنحو 12.6 مليون سائح، تلتها مدينة كوالالمبور، الماليزية بـ 12.3 مليون سائح.

ويعتمد التصنيف الذي تضعه يورو مونيتور انترناشيونال، على إحصاء عدد السياح الذين زاروا المدينة أو قضوا بها 24 ساعة أو أكثر.