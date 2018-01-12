كندا تستعد لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

نيويورك (د ب أ) :

ذكر مسؤولون حكوميون أمس أن كندا تستعد لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستلغي الاتفاقية اذا لم تسفر الجولة السادسة من المفاوضات التي ستبدأ فىي 23 كانون ثان/يناير في مونتريال عن نتائج.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قولها: "ان نهجنا منذ البداية هو تحقيق الأمل الأفضل ولكن الاستعداد للاسوأ، لذلك فإن كندا مستعدة لكل الاحتمالات".

ونقلت قناة "سي تي في نيوز" عن فريلاند قولها: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نسير مع جيراننا إلى نهاية الخط وبشكل جدي".

وقال مسؤولون حكوميون كبار إن هناك فرصة متزايدة بأن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية "نافتا" هي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم حيث تتعامل مع سوق مشتركة يبلغ عدد سكانها حوالى 460 مليون نسمة وتتكاتف فيها اقتصادات كندا والمكسيك والولايات المتحدة منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1994.

وارتفعت قيمة السلع المتداولة بين تلك البلدان بمقدار أربعة أضعاف منذ دخول "نافتا" حيز التنفيذ إلى 1ر1 تريليون دولار سنويا.

وقد عكفت الدول الثلاث على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية بناء على طلب ترامب الذى يرى أنها تنعكس بالسلب على الاقتصاد الأمريكي.